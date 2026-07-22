Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rheinmetall lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,39 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 110,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 29,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,63 USD, gegenüber 3,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 16,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at