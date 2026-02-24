Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Zahlen voraus
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rheinmetall wird voraussichtlich am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,81 EUR gegenüber 10,87 EUR im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,48 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Rheinmetall für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,06 Milliarden EUR aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,29 EUR, gegenüber 16,51 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 11,92 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,75 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rheinmetall AG
|06:32
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
