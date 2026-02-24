Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Zahlen voraus 24.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Was Analysten von der Rheinmetall-Bilanz erwarten.

Rheinmetall wird voraussichtlich am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,81 EUR gegenüber 10,87 EUR im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,48 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Rheinmetall für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,06 Milliarden EUR aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,29 EUR, gegenüber 16,51 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 11,92 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,75 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

06:32 Rheinmetall Buy UBS AG
11.02.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
10.02.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.02.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 707,00 0,62% Rheinmetall AG

08:01 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

