Rheinmetall Aktie
WKN DE: A2DPZC / ISIN: US76206K1079
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rheinmetall wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,682 USD aus. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,63 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,47 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 16,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,21 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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