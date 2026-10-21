Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Kennzahlen im Fokus
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,00 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 3,34 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,23 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,78 Milliarden EUR in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 37,33 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,38 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,90 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,94 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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