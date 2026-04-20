Rhythm Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rhythm Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rhythm Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,825 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,810 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 70,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 55,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,083 USD im Vergleich zu -3,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 287,0 Millionen USD, gegenüber 189,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rhythm Pharmaceuticals Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rhythm Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Rhythm Pharmaceuticals Inc
Aktien in diesem Artikel
|Rhythm Pharmaceuticals Inc
|74,00
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.