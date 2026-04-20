Rhythm Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rhythm Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rhythm Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,825 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 70,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 55,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,083 USD im Vergleich zu -3,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 287,0 Millionen USD, gegenüber 189,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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