Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Richardson Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Richardson Electronics präsentiert voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,065 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Richardson Electronics 0,080 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 55,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 51,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,255 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 217,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 208,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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