Erste Schätzungen: Rigaku gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Rigaku wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,03 JPY gegenüber 8,19 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,52 Milliarden JPY gegenüber 20,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 60,81 JPY, gegenüber 50,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 102,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,19 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at