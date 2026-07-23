Rigaku Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40QNT / ISIN: JP3969750003
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rigaku gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rigaku wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,03 JPY gegenüber 8,19 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,52 Milliarden JPY gegenüber 20,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 60,81 JPY, gegenüber 50,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 102,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,19 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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