Erste Schätzungen: Rigaku stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rigaku wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Rigaku im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,90 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,53 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,07 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Rigaku für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,14 Milliarden JPY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 51,41 JPY, gegenüber 60,44 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 92,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 90,65 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at