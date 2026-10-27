Rigaku Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40QNT / ISIN: JP3969750003
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rigaku veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rigaku wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,64 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 216,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,10 JPY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,85 Milliarden JPY – ein Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rigaku 18,74 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 56,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 50,19 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 101,85 Milliarden JPY, gegenüber 94,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigaku Holdings Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rigaku veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Rigaku öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Rigaku gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Rigaku informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Rigaku Holdings Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rigaku Holdings Corporation Registered Shs
|1 373,00
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.