Erste Schätzungen: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,76 DKK gegenüber 23,72 DKK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,04 Milliarden DKK – ein Minus von 20,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered 1,30 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,62 DKK, gegenüber 92,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at