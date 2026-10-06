Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs Aktie

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DSNH / ISIN: DK0060854669

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 26,49 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered einen Gewinn von 23,82 DKK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 1,10 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden DKK umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 103,12 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 92,86 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,36 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 4,99 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs 253,00 1,20% Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen