Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs Aktie

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DSNH / ISIN: DK0060854669

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 24,31 DKK. Das entspräche einem Zuwachs von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 22,44 DKK erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,06 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,27 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,16 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 92,86 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,99 Milliarden DKK waren.

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