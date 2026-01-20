Erste Schätzungen: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 21,46 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered einen Gewinn von 20,71 DKK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,32 Prozent auf 1,00 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered noch 1,29 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 92,89 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 88,14 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 4,08 Milliarden DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 5,31 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at