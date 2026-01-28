Rinnai Aktie
WKN: 867202 / ISIN: JP3977400005
|
Erste Schätzungen: Rinnai öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rinnai gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 62,43 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 75,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,77 Prozent auf 123,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 243,58 JPY, gegenüber 209,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 476,06 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 460,32 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
