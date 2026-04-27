Rinnai Aktie
WKN: 867202 / ISIN: JP3977400005
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rinnai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rinnai äußert sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 49,84 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rinnai ein EPS von 48,44 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,90 Prozent auf 131,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rinnai noch 128,00 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 251,01 JPY im Vergleich zu 209,66 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 471,04 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 460,32 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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