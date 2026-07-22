Erste Schätzungen: Rinnai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rinnai wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 41,36 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rinnai 47,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Rinnai im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 108,45 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 257,63 JPY, gegenüber 259,96 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 495,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 470,39 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at