Rinnai Aktie

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WKN: 867202 / ISIN: JP3977400005

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rinnai veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rinnai wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 50,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 66,62 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 118,64 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 113,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 257,74 JPY im Vergleich zu 259,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 502,37 Milliarden JPY, gegenüber 470,39 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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