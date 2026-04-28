Erste Schätzungen: Riskified legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riskified stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,032 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Riskified noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 87,7 Millionen USD gegenüber 82,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,232 USD aus. Im Vorjahr waren -0,180 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 378,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 346,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at