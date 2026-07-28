Riskified Aktie
WKN DE: A3CWBA / ISIN: IL0011786493
|
28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Riskified mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Riskified lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Riskified im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,015 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Riskified im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,02 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 380,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 346,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Riskified Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Riskified mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Riskified stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Riskified legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Riskified zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)