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Riskified Aktie

Riskified für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBA / ISIN: IL0011786493

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Riskified mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Riskified lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Riskified im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,015 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Riskified im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,02 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 380,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 346,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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