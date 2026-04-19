Erste Schätzungen: Ritchie Brothers Auctioneers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ritchie Brothers Auctioneers wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,35 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ritchie Brothers Auctioneers mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,98 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,85 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,53 Milliarden CAD, gegenüber 6,41 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at