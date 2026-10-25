Erste Schätzungen: Ritchie Brothers Auctioneers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ritchie Brothers Auctioneers wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ritchie Brothers Auctioneers noch 0,590 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,66 Milliarden CAD gegenüber 1,50 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,16 CAD im Vergleich zu 2,85 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 7,08 Milliarden CAD, gegenüber 6,41 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at