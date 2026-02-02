Erste Schätzungen: Ritchie Brothers Auctioneers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ritchie Brothers Auctioneers lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,37 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ritchie Brothers Auctioneers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 CAD in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 1,63 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,35 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,75 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,30 Milliarden CAD, gegenüber 5,87 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at