Erste Schätzungen: Ritchie Brothers Auctioneers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ritchie Brothers Auctioneers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,61 CAD je Aktie gegenüber 0,730 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,72 Milliarden CAD gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,20 CAD, gegenüber 2,85 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 6,86 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 6,41 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at