28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rivian Automotive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Verlust von -0,709 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Rivian Automotive nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 1,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,73 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,683 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,690 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,38 Milliarden USD, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

