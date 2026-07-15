Erste Schätzungen: Rivian Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rivian Automotive lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rivian Automotive die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,662 USD. Das entspräche einem Gewinn von 31,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,970 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,81 Prozent auf 1,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,405 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,24 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at