Erste Schätzungen: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rivian Automotive wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rivian Automotive in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD im Vergleich zu 1,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,556 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,14 Milliarden USD, gegenüber 5,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at