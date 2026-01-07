RLI Aktie
WKN: 857241 / ISIN: US7496071074
|
07.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: RLI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RLI äußert sich voraussichtlich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,795 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,52 Prozent auf 480,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RLI noch 439,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 USD im Vergleich zu 3,74 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,77 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
