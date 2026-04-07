RLI Aktie
WKN: 857241 / ISIN: US7496071074
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07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RLI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RLI äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,825 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 20,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 479,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 398,8 Millionen USD umgesetzt.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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