Erste Schätzungen: RLI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RLI wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,710 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 546,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RLI einen Umsatz von 484,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at