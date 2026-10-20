RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A1JAX4 / ISIN: US74965L1017

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RLJ Lodging Trust lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RLJ Lodging Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,047 USD. Dies würde einen Gewinn von 32,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem RLJ Lodging Trust -0,070 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 330,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei RLJ Lodging Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 340,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,027 USD je Aktie, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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