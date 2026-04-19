Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RLJ Lodging Trust gibt voraussichtlich am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,074 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 270,0 Prozent verringert. Damals waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 322,4 Millionen USD gegenüber 328,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,76 Prozent.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,041 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at