Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RLJ Lodging Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,142 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 369,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 363,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,011 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,010 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,38 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at