Erste Schätzungen: RLJ Lodging Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RLJ Lodging Trust wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,069 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 318,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 330,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,007 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,37 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at