Erste Schätzungen: Robinhood präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Robinhood stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,624 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 33,44 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at