Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Robinhood präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Robinhood stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,624 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 33,44 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,98 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
06:21
|Erste Schätzungen: Robinhood präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|88,62
|-2,21%