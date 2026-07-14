Erste Schätzungen: Robinhood stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Robinhood wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 26,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 997,0 Millionen USD umgesetzt.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,09 Milliarden USD, gegenüber 4,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at