Erste Schätzungen: Robinhood verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Robinhood äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,415 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 25,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 933,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 5,27 Milliarden USD, gegenüber 4,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at