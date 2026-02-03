Robit Aktie

Robit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TP3 / ISIN: FI4000150016

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Robit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Robit wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,020 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 20,1 Millionen EUR aus – eine Minderung von 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Robit einen Umsatz von 21,4 Millionen EUR eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,009 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 EUR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 80,4 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 90,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

