Erste Schätzungen: Robit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Robit veröffentlicht voraussichtlich am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR gegenüber 0,020 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 20,0 Millionen EUR aus – eine Minderung von 7,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Robit einen Umsatz von 21,6 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,081 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 84,4 Millionen EUR, gegenüber 78,8 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at