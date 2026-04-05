Robit Aktie

Robit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TP3 / ISIN: FI4000150016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Robit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Robit veröffentlicht voraussichtlich am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR gegenüber 0,020 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 20,0 Millionen EUR aus – eine Minderung von 7,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Robit einen Umsatz von 21,6 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,081 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 84,4 Millionen EUR, gegenüber 78,8 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robit PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Robit PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Robit PLC Registered Shs 0,95 1,06% Robit PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen