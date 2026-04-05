Robit Aktie
WKN DE: A14TP3 / ISIN: FI4000150016
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05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Robit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Robit veröffentlicht voraussichtlich am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR gegenüber 0,020 EUR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 20,0 Millionen EUR aus – eine Minderung von 7,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Robit einen Umsatz von 21,6 Millionen EUR eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,081 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 84,4 Millionen EUR, gegenüber 78,8 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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