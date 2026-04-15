Erste Schätzungen: Roblox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Roblox wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,407 USD. Dies würde einen Verlust von 27,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Roblox -0,320 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 68,32 Prozent auf 1,74 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,633 USD im Vergleich zu -1,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 8,40 Milliarden USD, gegenüber 4,89 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at