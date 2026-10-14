Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Roblox stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Roblox wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,431 USD. Das entspräche einem Verlust von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,370 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 20,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,443 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 6,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roblox
|
06:21
|Erste Schätzungen: Roblox stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.08.26
|ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen (Dow Jones)
|
01.08.26
|Nach heftigem Absturz: So bewerten Analysten die weiteren Chancen der Roblox-Aktie (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Roblox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Roblox-Aktie im Fokus: Bank of America sieht Abwärtsrisiken bereits eingepreist (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Roblox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Roblox
Aktien in diesem Artikel
|Roblox
|42,60
|-3,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.