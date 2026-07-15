Erste Schätzungen: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Roblox wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,353 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Roblox noch ein Verlust pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Roblox im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 49,07 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,501 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 7,50 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at