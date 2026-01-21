Erste Schätzungen: Roblox veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Roblox wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,468 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,07 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 109,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Roblox einen Umsatz von 988,2 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,547 USD im Vergleich zu -1,440 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 6,61 Milliarden USD, gegenüber 3,60 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

