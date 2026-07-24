Erste Schätzungen: ROC Energy Acquisition stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ROC Energy Acquisition präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,008 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 38,7 Millionen USD gegenüber 39,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,95 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD im Vergleich zu -0,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 162,5 Millionen USD, gegenüber 159,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at