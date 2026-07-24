ROC Energy Acquisition Aktie
WKN DE: A3ECEL / ISIN: US26205E1073
|
24.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ROC Energy Acquisition stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ROC Energy Acquisition präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,008 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 38,7 Millionen USD gegenüber 39,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,95 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD im Vergleich zu -0,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 162,5 Millionen USD, gegenüber 159,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ROC Energy Acquisition Corp Registered Shs
|
24.07.26
|Erste Schätzungen: ROC Energy Acquisition stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: ROC Energy Acquisition gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.03.26
|Ausblick: ROC Energy Acquisition gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)