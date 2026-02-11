Erste Schätzungen: Rocket Companies legt Quartalsergebnis vor

Rocket Companies gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,086 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,22 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 107,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 6,31 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at