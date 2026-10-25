Erste Schätzungen: Rocket Lab informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rocket Lab wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rocket Lab noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 65,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 155,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 257,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,286 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 959,1 Millionen USD, gegenüber 601,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at