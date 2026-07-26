Erste Schätzungen: Rocket Lab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rocket Lab lässt sich voraussichtlich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rocket Lab die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Verlust von -0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 60,29 Prozent auf 231,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,194 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,370 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 917,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 601,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at