Erste Schätzungen: Rocket Lab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rocket Lab wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rocket Lab für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,099 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 176,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 33,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rocket Lab einen Umsatz von 132,4 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,381 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 600,0 Millionen USD, gegenüber 436,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at