Erste Schätzungen: Rockwell Medical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Rockwell Medical gibt voraussichtlich am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 24,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,115 USD, gegenüber -0,030 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 69,5 Millionen USD im Vergleich zu 101,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at