Erste Schätzungen: Rockwell Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rockwell Medical präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rockwell Medical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,235 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,89 Prozent auf 17,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rockwell Medical noch 16,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,880 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 72,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at