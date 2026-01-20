ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered a Aktie

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,24 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,82 DKK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,07 Milliarden DKK – ein Minus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 7,24 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,19 DKK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 19,21 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 28,60 Milliarden DKK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 28,75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

